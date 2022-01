Virologin erklärt: Das macht die Covid-Variante Omikron aus

Omikron ist in der Schweiz bereits für 64,2 Prozent der Coronavirus-Infektionen verantwortlich (Stand: 5. Januar 2022, BAG). Erstmals entdeckt wurde die Variante Ende November in Südafrika. Es ging nicht lange und Omikron verbreitete sich auch in der Schweiz. Und obwohl sich diese Variante schnell ausbreitet, sind die Krankheitsverläufe weniger schwer.

Isabella Eckerle, Virologin und Professorin am Universitätsspital Genf, schreibt auf Twitter: