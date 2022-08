Von der Gastronomie bis hin zum Baugewerbe: 12'500 Lehrstellen nicht besetzt

In der Schweiz fehlt es in der Arbeitswelt an Nachwuchs. Zum Lehrbeginn bleiben 12'500 Stellen unbesetzt. Vor allem Branchen, denen es sowieso an Fachkräften fehlt, suchen noch nach Lernenden.

Es werden noch 306 Lernende für die Lehre zur Restaurantfachperson gesucht. © Keystone