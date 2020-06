Verhaltener Start in die Freiheit: Besucheransturm blieb aus

Viele Betriebe sind froh, dass sie am Samstag ihre Türen wieder öffnen durften. Zoos sind auf die Besucher im Sommer und an den Wochenenden angewiesen, genauso wie die Bergbahnen und Bergrestaurants, aber auch Clubs und Schwimmbäder.

Nur noch sehr wenige Einschränkungen bleiben seit dem 6. Juni bestehen, aber welche?

An einer Bar stehen

Clubs und Bars sind wieder geöffnet, Restaurants dürfen an einem Tisch auch wieder mehr als vier Personen bedienen. Dicht an dicht in einer Bar stehen und ein Bier trinken oder einen Cocktail schlürfen, das geht allerdings (noch) nicht. «Die Konsumation erfolgt weiterhin ausschliesslich sitzend», hat der Bundesrat entschieden. Damit ist der Barbetrieb bis auf Weiteres lahmgelegt.