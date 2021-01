Wir hatten uns an den Luxus gewöhnt, Produkte fast rund um die Uhr und auch sonntags kaufen zu können. Doch seit ein paar Wochen müssen wir wegen der Corona-Einschränkungen besser planen, vergessene Lebensmittel können nicht mehr am Sonntag bei der Tankstelle gekauft werden. Was, wenn nun aber trotzdem etwas vergessen geht? Hier ein paar Notlösungen:

Ei

So viel brauchst du, um ein Ei zu ersetzen:

3 EL Apfelmus, man sollte damit höchstens vier Eier ersetzen (für süsse Teige)

0,5 Banane zerdrückt (für Kuchen, Muffins und Guetzli)

1 EL Leinsamen und 3 EL Wasser (als Bindemittel)

1 EL Essig und 2 TL Natron (zur Lockerung von Brot- und Kuchenteig)

1 EL Speisestärke und 3 EL Wasser (als Binde- und Verdickungsmittel bei Kuchen oder Aufläufen)

25 ml Kichererbsenwasser, Prise Backpulver und wenig Zitronensaft (als Eischneeersatz)

Butter

So viel brauchst du, um 100 Gramm Butter zu ersetzen:

100 Gramm Margarine

80 Gramm Öl

60 Gramm Kokosfett und 3 EL Wasser

50 Gramm Avocado gemischt mit 50 Gramm Öl

50 bis 100 Gramm Nussmus (Mandel-, Cashew- oder Erdnussmus)

100 Gramm Joghurt oder Quark und 1 EL Griess (oder Stärke oder Backpulver)

Zucker

So viel brauchst du, um 100 Gramm Zucker zu ersetzen:

80 Gramm Agavendicksaft, Ahornsirup oder Honig

100 Gramm Kokosblütenzucker

Nach Belieben Stevia

Mehl

Mit diesen Produkten lässt sich Mehl ersetzen:

Gemahlene Nüsse

Gemahlener Hafer

Andere Mehlsorten

Rahm

Milch und 1 TL Mehl oder Speisestärke

Frischkäse (kann auch mit Milch vermischt werden)

Joghurt oder Quark (kann auch mit Milch vermischt werden) – eignet sich auch zum Aufschlagen

Sauerrahm

Kaffeerahm

Dicke Kokosmilch (aus der Dose)

Alternative für Milch: Rahm mit Wasser verdünnen, pflanzliche Milch (Soja, Hafer, Kokos, etc.)

Backpulver

1 EL Rum für 1 TL Backpulver

0,5 TL Natron für 1 TL Backpulver

Mineralwasser (nach Gefühl)

Geschlagenes Eiweiss: Falls der Teig mit Eiern zubereitet wird, kann alternativ einfach das Eiweiss geschlagen hinzugefügt werden

(gbo)