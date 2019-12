Ein ganzes Regal im Manor St.Gallen ist gefüllt mit verschiedenen Wasser aus dem Ausland. Importiert sind die Glasflaschen aus Kanada, Fidschi, Norwegen und zig anderen Destinationen weit ausserhalb der Schweiz. «Waters of the World» nennt es das Warenhaus. Exklusiv ist auch der Preis: Eine Liter Eisberg-Wasser aus Kanada kostet zehn Franken.

Manor Schweiz argumentiert, nebst dem Wasser aus der Schweiz mit «Waters of the World» eine gewisse Exklusivität dem Kunden zu bieten. «Die Produkte ‹Waters of the World› sind eine Nische und werden von unseren Kunden nicht für den alltäglichen Gebrauch verwendet», schreibt die Medienstelle auf Anfrage von FM1Today.

In Neufundland, einer kanadischen Insel, wird das Wasser für das Eisberg-Wasser «gejagt». Die Jäger gehen dort mit Gewehren ausgerüset auf See und schiessen ins Eis in der Hoffnung, dass sich ein Brocken löst.

Wasser aus Norwegen ist «nicht so schlimm»

Auch die Migros Schweiz hat ihr Sortiment mit Wasser aus dem Ausland aufgestockt. Seit ein bis zwei Jahren verkauft der Detailhändler Wasser der norwegischen Marke Voss, Wasser aus Italien und Frankreich gibt es schon länger. «Wir wollen ein breites Angebot für jeden Geschmack bieten», sagt Christina Maurer, Mediensprecherin der Migros. «Wir haben jedoch immer noch mehr als die Hälfte unseres Mineralwassers aus heimischen Quellen.» Das Wasser von Voss sei gar nicht so schlimm, was die Ökobilanz betreffe: Die Flaschen seien aus Glas und könnten wiederverwendet oder recycelt werden, das Wasser käme zudem per Zug in die Schweiz. « Der Transport hat beim Import von Wasser nur einen geringen Einfluss auf die Umweltbilanz, da bei der Migros 70 Prozent der Getränkelieferungen per Bahn erfolgen», argumentiert Maurer.

Gekauftes Wasser belastet Umwelt bis zu 1000 mal mehr

Der WWF hält nichts vom Wasser-Import. «Das ist ökologischer Unsinn, das braucht es wirklich nicht», sagt Mediensprecherin Corina Gyssler. Nicht einmal den Import von Wasser aus Italien unterstütze sie. «Je nach Herkunft belastet gekauftes Wasser die Umwelt bis zu 1000 Mal mehr als Hahnenwasser.» Deshalb rät der WWF in erster Linie zum Konsum von Hahnenwasser, bei Flaschen auf solche aus der Region oder zumindest der Schweiz. «Wasser aus dem Ausland ist eine unnötige Belastung für die Umwelt», sagt Gyssler.