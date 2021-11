Drei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren klingelten am Sonntagabend an einer Wohnungstür eines St.Galler Mehrfamilienhauses. «Die 33-jährige Bewohnerin ist gemäss eigenen Angaben stark erschrocken», wie Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today sagt. Deswegen wurde die Frau gegenüber einem 9-Jährigen und einem 7-Jährigen handgreiflich.

Die Kinder konnten flüchten, deren Eltern verständigten die Polizei. Der 9-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Er wurde glücklicherweise nur oberflächlich verletzt. Die Kantonspolizei sicherte am Abend die Spuren und tätigte weitere Ermittlungen. Die 33-jährige Frau wurde angezeigt.

Ansonsten sind im Kanton St.Gallen fünf Meldungen zu Sachbeschädigungen eingegangen. In Degersheim, Haag und Flawil hatten Personen Eier an Fahrzeuge und Hausfassaden geworfen. In Flawil konnten die Täter angehalten werden. In Weesen wurde eine Fassade mit Rasierschaum beschmiert, in Heerbrugg wurde eine Tiefgarage mit einem Feuerlöscher eingenebelt.