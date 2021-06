Wer hat in Liechtenstein am Sonntagmorgen geschossen?

In Eschen-Nendeln sind am Sonntagmorgen mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Landespolizei Liechtenstein erhielt diesbezüglich mehrere Meldungen von Bewohnern, konnte aber noch nicht herausfinden, was passiert war. Sie sucht nun Zeugen.

Mehr als 10 Schüsse haben Bewohner aus dem Raum Eschen-Nendel gegen 3.30 Uhr am Sonntagmorgen gehört. Die genaue Anzahl oder ein möglicher Ort der Schussabgaben konnte aufgrund der unterschiedlichen Meldungen nicht ermittelt werden, wie die Landespolizei mitteilt. Bisher liegen der Landespolizei keinerlei Hinweise auf irgendwelche Beschädigungen vor. Die Ermittlung sind im Gange. Die Polizei sucht Zeugen. (red.)