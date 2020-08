Wer schlägt Mr. Corona?

Beim Lauf vom Freitag sind die Läuferinnen und Läufer gestaffelt gestartet, in Blöcken mit maximal 60 Läufern gleichzeitig. So konnten die nach wie vor geltenden Corona-Schutzmassnahmen gemäss den Veranstaltern eingehalten werden. Die kurze Laufstrecke von knapp einem Kilometer und 61 Höhenmetern liess die Herzen der Läuferinnen und Läufer höherschlagen, deswegen auch der Name der Veranstaltung: «Heartbeatrun». Zudem galt es, die von Daniel Koch vorgelaufene Zeit von 4 Minuten 39 zu schlagen, was zumindest für Julien Wanders kein Problem darstellte. Er lief die Strecke in 2 Minuten 45.