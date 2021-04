Grosseinsatz der Polizei in St.Gallen am Ostersonntagabend: Nachdem bekannt wurde, dass ein weiteres Mal zu Gewalt gegen die Polizei aufgerufen worden war, hatte diese ihre Strategie geändert. Statt wie an den beiden Krawall-Freitagabenden zuvor auf die Gewalt zu reagieren, wies die Polizei am Bahnhof ankommende Jugendliche rigoros ab. 500 Personen wurden weggewiesen. 60 Personen wurden bei den umfangreichen Kontrollen auf den Polizeiposten gebracht, diese befinden sich am Sonntag bereits wieder auf freiem Fuss.