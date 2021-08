Es ist später Abend auf einer Notfallstation in irgendeinem Schweizer Spital. Eine Frau wird auf den Notfall gebracht, ihr Körper ist mit Blutergüssen und Prellungen übersät, die Lippen aufgeschlagen. Sie erzählt der Pflegefachfrau, dass sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Ihre Verletzungen müssen nun ganz genau dokumentiert werden. Denn wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Anzeige erstattet, braucht es Beweise für das Geschehene. Die Pflegefachfrau, die an diesem späten Abend auf der Notfallstation arbeitet, hat den Abschluss CAS in Forensic Nursing und dokumentiert die Verletzungen, so wie sie es in der Ausbildung gelernt hat: Sie fotografiert die Wunden, trägt sie in einem Körperschema ein und beschreibt diese als Text.

Schweizweit rund 100 Forensic Nurses

Das ist ein fiktives Beispiel, das uns Rosa Maria Martinez erzählt. Sie ist Rechtsmedizinerin und Studiengangsleiterin des CAS in Forensic Nursing am Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich. Es ist unter anderem ihr Verdienst, dass in den Schweizer Spitälern heuer rund 100 Pflegefachpersonen mit dieser rechtsmedizinischen Ausbildung arbeiten. «Unser Ziel ist es, dass in jedem Spital mindestens eine Forensic Nurse arbeitet», so Martinez. Die Weiterbildung wird seit sechs Jahren angeboten, das Interesse sei gross.