Marion (50) hat sich mit ungezählten Deko-Elementen aus Marrakesch ihr eigenes kleines Stück Orient in Zürich geschaffen. Sie zeigt in der neuen Folge «Mis Dihei», wie sie gemeinsam mit ihrer Tochter in Wallisellen wohnt.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: ArgoviaToday