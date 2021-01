Wieder Schneefälle angesagt – in den Voralpen bis zu 30 Zentimeter

Von der Nacht auf Montag bis Dienstagmorgen wird wieder viel Neuschnee fallen, wie Meteonews miteilt. Eine Störung zieht von Westen her und bringt bis Montagmorgen im Flachland bis zu 7 Zentimeter Schnee. Am Montag stellt sich veränderliches Wetter ein und bringt neben Sonne in höheren Lagen zum Teil auch Blitz, Donner und Regen mit sich.

Zum Wochenstart erreicht ein Schwall #Höhenkaltluft die #Schweiz . Diese Höhenkaltluft hat letzte Nacht bereits den Westen von #Deutschland von #Belgien her erreicht und Wintergewitter gebracht. Blitz und Donner sind morgen auch in der Schweiz möglich. https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/srxj0mcNE8

In der Nacht auf Dienstag schneit es aus dem Nordstau vor allem in den Alpen und Voralpen. Im Flachland dürfte es zwischen 2 bis 10 Zentimeter schneien, in den Alpentälern liegen über 20 Zentimeter drin, in den Voralpen sind es vielerorts bis zu 30 Zentimeter.