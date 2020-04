«Will jetzt bei dem Menschen sein, den ich liebe»

Aber von Anfang an. Valentina ist im Thurgau aufgewachsen, hat in St.Gallen gewohnt, lebt mittlerweile in Baden und arbeitet als Area Sales Managerin. 2018 hat sie mit ihrer Mutter die Insel Barbados besucht. «Bei meiner verzweifelte Suche nach einem Surfbrett habe ich mich in einen lokalen Surflehrer verliebt», sagt sie gegenüber FM1Today. Seit dem führen Valentina und ihr Partner Matthew eine Fernbeziehung.

«Wollte bei dem Menschen sein, dessen Liebe mir am meisten Kraft gibt»

«Als sich die Lage wegen des Covid-19 zugespitzt hat, wurden meine Ängste und Zweifel, was die zukünftige Grenzpolitik betrifft, immer grösser», sagt Valentina. Deshalb habe sie sich entschieden, Prioritäten zu setzen. Als der Bundesrat am 13. März die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärfte, fragte sie kurzerhand ihren Chef, ob sie ihr Homeoffice auf Barbados verschieben kann. «In Krisenzeiten sollten wir versuchen, uns vor Angst und Aggressionen zu schützen und den Fokus auf die positiven Dinge und neuen Möglichkeiten legen.» Die Liebe sei dafür die beste Medizin und ihre Liebe befinde sich nunmal in Barbados. Am 18. März landete Valentina auf der karibischen Insel. «Für mich war klar, dass ich gerade jetzt bei dem Menschen sein will, dessen Liebe mir am meisten Kraft gibt.»

Coronakrise in Barbados

Die Massnahmen in der Schweiz haben sich weiter verschärft. Und auch in Barbados ist das Coronavirus mittlerweile allgegenwärtig. «Ich hatte Angst, dass ich es nicht nach Barbados schaffe», so die 28-Jährige. Während des 13-stündigen Flugs hatte sie eine Maske und Handschuhe an. «Die ganze Situation war sehr stressig.» Doch sie hat es geschafft und ist heil angekommen.