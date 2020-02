Willisau: Vier Kälber sterben bei Scheunenbrand

Rund 92 Feuerwehrmänner standen im Einsatz, als am Sonntagmorgen eine Scheune in Willisau in Vollbrand stand. Guido Häfliger, Vizekommandant bei der Feuerwehr Willisau-Gettnau, sagt: «Vier Kälber sind beim Brand gestorben. Wir konnten aber 33 Milchkühe und vier Rinder retten.» Personen kamen nicht zu Schaden.