Die Coronazahlen sind weiterhin leicht steigend. Das Bundesamt für Gesundheit meldet am Dienstag 1949 Fälle – rund 500 mehr als vergangene Woche. Wie beurteilen die Experten des Bundes die Corona-Situation und was sagen sie zu den Plänen des Bundesrats, der am Mittwoch weitere Entscheide fällen wird? Die Medienkonferenz gibt es ab 14 Uhr im Liveticker.

Virgine Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG, war bei der heutigen Medienkonferenz auf Fachebene dabei. © Keystone