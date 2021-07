Zertifikatspflicht im Restaurant und Fitness? Kantone prüfen Ausweitung

Die Kantone überlegen sich, ob Menschen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen, Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Steigen die Infektionszahlen weiterhin an, sei eine Ausweitung der Pflicht zum Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete zu prüfen, so Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), gegenüber dem «Sonntagsblick». Betroffen vom Obligatorium wären laut seiner Aussage kleinere Anlässe, sportliche Aktivitäten, Sportanlässe, die Gastronomie oder Besuche in Spitälern und Pflegeheimen.

Vom Vorschlag, dass sich nicht geimpftes Pflegepersonal kennzeichnen müsse, hält Engelberger dagegen nichts. Ebenso lehnt er es ab, für die für das Zertifikat nötigen Schnelltests Geld zu verlangen. Kosteten die Tests, sei zu befürchten, dass die Menschen sich weniger testen liessen. Weitere «Goodies», wie etwa Preise, Gutscheine oder Lotterie-Tickets, hält Engelberger auch nicht für nötig. «Die Impfung ist Anreiz genug!», sagt er. Ansetzen müsse man dagegen bei den Ungeimpften.