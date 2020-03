Die neun Minuten Kochzeit der Spaghetti sind schon zwei Minuten vorbei. Während des Sprints vom improvisierten Büro in der Stube in die Küche ruft der Chef über Skype an und will wissen, wann der neuste Artikel über den Corona-Virus endlich fertig ist. Gleichzeitig lässt eines der Kinder die Schale mit Fruchtgummis fallen.

Scherben überall. Kind schreit, Chef schreit, Protagonist in dieser erfundenen Szene schreit, weil er oder sie sich das kochende Spaghettiwasser über die Hände geschüttet hat. Aufgrund der Corona-Krise kommen in vielen Familien momentan Homeoffice und schulfrei der Kinder zusammen. Das ist eine grosse Herausforderung, es muss aber nicht so laufen, wie oben beschrieben.

Klare Grenzen ziehen

«Wichtig ist der Tagesrhythmus, sagt Julia Nentwich, Psychologieprofessorin an der Universität St. Gallen, «Wann wird aufgestanden, von wann bis wann dauert Arbeitszeit? Das verleiht dem Tag Struktur.»

Auch sonst sollten klare Grenzen gezogen werden. «Gerade für Kinder ist es wichtig zu wissen, dass Mama Ruhe braucht, wenn sie am Laptop sitzt. Oder dass es gewisse Stunden gibt, wo sie sich selbst beschäftigen müssen.»

Im Umkehrschluss sollten Kinder auch wissen, wann sie «stören» dürfen - Notfälle natürlich ausgenommen.

Die Situation in solchen Haushalten sei herausfordernd, aber eben auch spannend, sagt Nentwich: «Normalerweise halten wir die Grenze zwischen Arbeit und Familie durch einen räumlichen Wechsel aufrecht. Dieser hilft uns, für die jeweils unterschiedlichen Anforderungen parat zu sein. Findet nun alles an einem Ort statt, sind neue Rituale gefragt.»

Für manche werde es ausreichen, das Laptop aufzuklappen, um den Arbeitsmodus zu signalisieren. Andere zögen es vor, zwischen «Arbeitszimmer» und «Familienzimmer» zu unterscheiden: «Es ist wichtig, diese Signale miteinander zu besprechen, sie helfen uns, mit den entstehenden Belastungen gut umzugehen.»

Soziale Isolation nach aussen und grosse Nähe im Inneren der Familie kann aber auch zu Problemen führen. Die Situation ist ungewiss, alle sitzen wie auf Nadeln. Entspannung ist dabei ein wichtiger Punkt.

Chillen im Badezimmer

Jeder hat das Recht auf einen Rückzugsort. Dafür sollte speziell in der momentanen Situation Verständnis aufgebracht werden. Je nach Platzverhältnis ist das aber nur bedingt möglich. Einen Tipp hat Julia Nentwich:«Im Badezimmer darf man alleine sein. Da kann man auch gut mal ein Buch in der Badewanne lesen.»

Das Badezimmer funktioniert nicht nur als physischer Rückzugsort, sondern auch in Gedanken. Augen zu, mit dem Fuss erstmal die Temperatur fühlen. Und dann in die warme Wanne hineingleiten lassen.

Andere erinnern sich vielleicht lieber an die Ferien als Kind auf der griechischen Insel Kos. Daran, wie sich der Sand zwischen den Zehen anfühlt. Wie der Bananen-Split auf der Zunge zergeht, oder der Wind die Haare zerzaust. Je detaillierter die Vorstellung, desto effizienter und schneller die Entspannung.