Bei der Eifahrt in den Luzerner Bahnhof konnte ein Zug am Montagmorgen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte daraufhin in einen Prellbock. Dabei haben sich nach ersten Angaben zwölf Personen verletzt. Im Einsatz standen sechs Ambulanzfahrzeuge, welche die Verletzten in umliegende Spitäler brachten. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr. Wie schwer die Personen verletzt sind, ist aktuell noch nicht bekannt.

Beim Unfallzug handelt es sich um den Schnellzug, den Zürich um 9.04 Uhr verlassen hatte. Wie viele Personen sich im Zug befanden, sei noch unklar, sagte der Sprecher weiter. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) wurde eingeschaltet.

Der Lokführer blieb unverletzt, sagte ein Polizeisprecher einem Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort. Aktuell ist das Perron 6 durch die Polizei gesperrt.

(SDA/red.)