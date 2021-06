Die Rega meldete der Bündner Kantonspolizei am Samstag gegen 21.30 Uhr, dass oberhalb von Bivio ein Segelflugzeug abgestürzt und der Pilot verstorben sei. Aufgrund der Witterung waren an diesem Abend keine weiteren Bergungsarbeiten möglich. Deshalb gingen die Arbeiten am Sonntag weiter. Dabei wurde einen Kilometer von der Absturzstelle entfernt ein ebenfalls abgestürztes Motorflugzeug gefunden. Auch diese Flugzeuginsassen – der Pilot, eine Frau, ein Mann und ein Kind – starben beim Crash.

«Zum Zeitpunkt, als wir das Segelflugzeug gefunden haben, hatten wir noch keine Kenntnis davon, dass ein zweites Flugzeug vermisst wird», sagt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber der Redaktion. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten weiter. «Spezialisten sind vor Ort und sichern die Flugzeugteile.»

Segelflugzeug-Pilot aus dem Thurgau

Beide Piloten starteten am Samstag. Jener des Segelflugzeugs von Amlikon TG aus, der Motoflugzeug-Pilot hob in Neuenburg ab. Das Motorflugzeug flog kurz nach 17 Uhr nach einem Zwischenstopp in Samedan weiter, das Ziel war der Flughafen in Locarno. Ob die beiden Piloten das gleiche Ziel hatten, kann Rüegg nicht sagen.

Bei den Bergungsarbeiten auf rund 2’700 Metern über Meer waren Mitglieder der SAC Sektion Bernina, die Feuerwehr Samedan-Pontresina, die Heli Bernina, die Feuerwehr des Engadin Airport sowie die Kantonspolizei Graubünden involviert. Die Identifikation der Verunfallten ist noch nicht abgeschlossen.

Kam es zu einer Kollision?

Die Zuständigkeit für die Untersuchung liegt jetzt bei der Bundesanwaltschaft. Diese steht im Kontakt mit den kantonalen Behörden Graubündens und wird vom Bundesamt für Polizei unterstützt. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat die Abklärungen zur Unfallursache aufgenommen. Insbesondere wird auch untersucht, ob die beiden Flugzeugabstürze in Zusammenhang miteinander stehen – und ob es vor den Abstürzen zu einer Kollision kam. «Ein möglicher Zusammenstoss ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»