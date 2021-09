Als die Rettungskräfte am Montagabend am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten verhindern, dass eine angrenzende Biogasanlage und ein Wohnhaus Feuer fingen. Personen wurden keine verletzt, zwei Kälber konnten jedoch nicht mehr rechtzeitig gerettet werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kantonspolizei Schwyz ermittelt.

(red.)