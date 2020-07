«Nach ersten Erkenntnissen waren drei Personen oberhalb des Wasserfalls unterwegs», so Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1 Today. «Zwei Personen sind ausgerutscht und in die Thur gestürzt.» Die beiden seien in eine Wasserwalze geraten und konnten sich nicht mehr befreien. Sie werden derzeit vermisst.