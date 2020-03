Zwei Verletzte nach schwerem Autounfall auf A1

Der 22-jährige Lenker prallte am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in den Anhänger eines Lieferwagens, welcher wegen einer Panne in einer Ausbuchtung stand. Beim Zusammenprall wurde die 29-jährige Beifahrerin vom Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Lenker wurde leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, blieben die drei Insassen des Lieferwagens unverletzt.

Der Grund für den Unfall ist derzeit nicht bekannt. Er wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, abgeklärt. Wegen des Unfalls musste der rechte Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden.

(red.)