Während der ersten Welle wurden sie regelrecht überrannt: Die Heimlieferdienste von Migros, Coop und Co. Die Liefertermine waren für mehrere Tage ausgebucht, Bestellungen waren nur noch Tage bis Wochen voraus möglich. Mit Beginn der zweiten Welle steigen die Anfragen bei den Online-Lebensmittelgeschäften nun wieder deutlich an. Bei «LeShop» von Migros beträgt die Wartezeit in der Deutschschweiz derzeit bereits mehrere Tage.

Drei Tage Wartezeit bei «LeShop»

«Am Freitag erreichte uns vorübergehend ein erneuter Ansturm, wohl aufgrund der angekündigten Sondersitzung des Bundesrats», sagt Marcel Schlatter, Mediensprecher der Migros, auf Anfrage. Über das Wochenende habe der Online-Shop dann tatsächlich mehrere Tage Wartezeit verzeichnet. Zurzeit habe sich die Lage eingependelt, trotzdem muss in der Deutschschweiz mit drei Tagen Wartezeit gerechnet werden.