Zweiter Versuch: Der Sommer kommt – jetzt aber wirklich

Nach dem vielversprechenden sonnigen Start in den Juni folgte der Regen. Seit Anfang Juni kamen regional beachtliche Regenmengen zusammen (FM1Today berichtete). Doch jetzt probiert er es nochmals, der Sommer: Dieses Wochenende soll es mit den Temperaturen wieder bergauf gehen.

Mittwoch wird wärmer

Auch wenn der Mittwoch noch ähnlich aussieht wie der Montag und Dienstag – das Wetter ist eine Mischung aus Wolken, Auflockerungen und teilweise gewittrigen Regengüssen – zeigt sich die Sonne doch schon mehr als anfangs Woche. Und es wird etwas wärmer.

Im Laufe des Donnerstags wird die Luft trockener und die Schichtung stabiler. Es ziehen noch Wolken über das FM1-Land. Entlang der Berge gibt es noch einmal ein paar Platzregen. Im Flachland bleibt es aber mehrheitlich trocken. Auch am Freitag sieht es ähnlich aus: Nur in den Bergen besteht noch ein kleines Risiko für lokale Regenspritzer.

Badi- und Grillwetter am Wochenende

Am Wochenende ist dann genug mit Wolken und Regengüssen. Auf die Schweiz wartet viel Sonnenschein, nur ein paar dekorative Schleier- und Quellwolken ziehen über uns. Wir dürfen uns auf 26 bis 28 Grad freuen. Dank der Bise kommt man nicht allzu sehr ins Schwitzen. Wer sich also im Wasser abkühlen, den Grill anschmeissen oder eine Velotour machen will, der hat dieses Wochenende das perfekte Wetter dafür.

Das sommerliche Wetter bleibt uns aus heutiger Sicht bis Mitte der nächste Woche erhalten, schreibt Meteonews in der Medienmitteilung.

(sk)