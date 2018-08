Schweizer Bahnvierer im EM-Final: Silber auf sicher!

Der Schweizer Bahnvierer, angeführt von Frank Pasche, unterwegs im Glasgower Velodrom © KEYSTONE/AP PA/JOHN WALTON

Der Schweizer Bahnvierer hat an den Europameisterschaften in Glasgow zumindest die Silbermedaille auf sicher. Im Final trifft das Swiss-Cycling-Quartett auf Italien.Stefan Bissegger, Claudio Imhof, Frank Pasche und Cyrille Thièry gelang der Finaleinzug in der Mannschaftsverfolgung souverän.