Die Schweizer Beach-Fussballer sind auch 2019 an der WM-Endrunde dabei. (Archivbild) © KEYSTONE/Severin Bigler

Die Schweizer Beach-Fussballer machen in Moskau die Qualifikation für die WM in Paraguay perfekt. Die Mannschaft von Trainer Angelo Schirinzi sicherte sich das WM-Ticket am Freitag mit einem 3:2-Sieg gegen Aserbaidschan im letzten Spiel der finalen Gruppenphase.