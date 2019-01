Schweizer besiegen Portugal und spielen um Turniersieg

Die Schweizer begannen beide Halbzeiten stark. Den ersten Gegentreffer kassierten sie nach neun Minuten. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie bereits 6:0 vorne. Nach der Pause liessen sie ebenfalls beinahe neun Minuten kein Tor zu und bauten die Führung von 15:13 auf 18:13 aus. In der 46. Minute betrug der Vorsprung beim 23:16 gar sieben Treffer.

Dennoch wurde es nochmals spannend. Die Portugiesen verkürzten in der 58. Minute auf 24:26, nachdem Kevin Jud zuvor einen Penalty verschossen hatte. Knapp eine halbe Minute vor Schluss kamen die Iberer beim Stand von 25:27 in Ballbesitz, sie verursachten aber ein Stürmerfoul, worauf Roman Sidorowicz mit einem Schuss ins leere Gehäuse für den Endstand verantwortlich zeichnete.

Die Schweizer zeigten in der Verteidigung eine solide Leistung und bewahrten vorne die Ruhe. Bester Werfer der Einheimischen war Lenny Rubin mit sechs Toren. Damit kommt es am Sonntag zu einem Final gegen das noch verlustpunktlose Tunesien. Gewinnen die Schweizer gegen die Nordafrikaner nach sechs Niederlagen wieder einmal, beenden sie das Traditionsturnier in Winterthur zum siebenten Mal als Sieger, zum zweiten Mal unter der Führung von Suter, der Anfang 2016 im Amt eingesetzt wurde.

(SDA)