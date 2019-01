Die finnische U20-Nationalmannschaft freut sich über den fünften WM-Titel © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JONATHAN HAYWARD

Finnland sichert sich an der U20-WM in Kanada die Goldmedaille. Der Schweizer Halbfinal-Bezwinger setzt sich im Final in Vancouver gegen die USA 3:2 durch.Der 17-jährige Kaapo Kakko entschied den Final im BC Place kurz vor Schluss zugunsten der Finnen.