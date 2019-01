Schweizer Bob-Junior schnuppert am Weltcup-Podest

Der 21-jährige Schwyzer Michael Vogt überrascht beim Heim-Weltcup in St. Moritz mit Platz 4 im Zweierbob © KEYSTONE/URS FLUEELER

Dem jungen Schweizer Bobpiloten Michael Vogt gelingt am Heim-Weltcup in St. Moritz ein Exploit. Der 21-jährige Schwyzer etabliert sich als Vierter mitten in der Weltspitze.