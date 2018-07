Schweizer Campingbranche boomt

Die Sonne brennt auf den Bauch, die Wurst brutzelt auf dem Grill und dein Nachbar guckt verschlafen aus dem Wohnwagen. Das Leben auf dem Campingplatz erfreut sich grosser Beliebtheit. Kein Stress, Ferienfeeling und trotzdem hast du deine eigenen vier Wände dabei.

Schweizer campen gerne zu Hause

Campen ist im Trend. Das zeigen zumindest die Zahlen von Camping.info. Die Schweizer Campingplätze verzeichneten letztes Jahr über drei Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem Anstieg von fast 14 Prozent. Zu verdanken ist dies vor allem Camperinnen und Camper aus der Schweiz. Zwei von drei Übernachtungen gehen auf das Konto von Einheimischen.

Beliebtester Campingplatz ist Eschenz

Die beliebteste Camping-Region ist das Tessin, gefolgt vom Genferseegebiet und dem Wallis. Graubünden liegt auf Platz fünf und die Ostschweiz ist auf dem achten Platz. Schlusslicht ist die Region Basel (Platz 12). In einem anderen Ranking grüsst das FM1-Land aber vom Spitzenplatz: Der Campingplatz Hüttenberg in Eschenz im Kanton Thurgau ist der beliebteste in der Schweiz und auf Platz 28 im Vergleich mit allen anderen Plätzen in Europa.



Im europaweiten Preisvergleich schneidet die Schweiz am schlechtesten ab. Mit 36 Euro pro Nacht (für zwei Erwachsene mit Strom und Ortstaxe) ist Camping bei uns am teuersten. In den bei Schweizern ebenfalls beliebten Reiseländern Frankreich (24,48 Euro) und Schweden (24,07 Euro) ist das Campieren deutlich günstiger. Ähnlich tief in die Tasche greifen müssen Camping-Touristen dagegen in Italien (35,63 Euro) und in Spanien (31,75 Euro).

Am billigsten campiert man in Osteuropa. Weissrussland ist mit 12 Euro pro Nacht am erschwinglichsten, gefolgt von Mazedonien, Bulgarien und Rumänien. Aber auch in Portugal (17,38 Euro) sowie in Estland und Litauen (17,53 respektive 18,56 Euro) übernachten Camping-Touristen vergleichsweise günstig.

