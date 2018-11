Schweizer Curlerinnen im Final knapp besiegt

Skip Silvana Tirinzoni führte das Schweizer Team im EM-Final an © KEYSTONE/AP/AARON FAVILA

Nach zehn Siegen in zehn Spielen verlieren die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni an den Europameisterschaften in Tallinn den Final. Sie unterliegen Olympiasieger Schweden 4:5.