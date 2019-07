Schweizer Degen-Männer geschlossen in den Top 64

Auch der Olympia-Vierte Benjamin Steffen (links) erreicht den Finaltag im Degen-Einzel vom Freitag © KEYSTONE/EPA MTI/BALAZS CZAGANY

Die vier Schweizer Team-Weltmeister werden am Freitag geschlossen am Finaltag mit den Top 64 im Degen-Einzel der Fecht-Weltmeisterschaften in Budapest antreten können.Lucas Malcotti, Benjamin Steffen und Michele Niggeler überstanden allesamt die Qualifikation.