Schweizer Degen-Männer nur Achte

Das Schweizer Männerdegen-Team um Michele Niggeler (links) und Max Heinzer (mit Degen) musste sich in Heidenheim mit dem 8. Rang begnügen © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Die Schweizer Degenfechter müssen sich zum Jahresauftakt am Team-Weltcup in Heidenheim in einem Feld mit 37 Länderteams mit dem 8. Rang begnügen. Sie bleiben damit unter ihrem Weltmeister-Status.