Schweizer Degenfechter scheitern in den Viertelfinals

Das Schweizer Männerdegen-Team um Benjamin Steffen (links) und Max Heinzer (rechts) scheitert in den EM-Viertelfinals auf dramatische Weise gegen Dänemark © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Die Schweizer Degenfechter scheitern an den Europameisterschaften in Düsseldorf in den Viertelfinals in einem dramatischen Gefecht an Dänemark.Die Weltmeister des Vorjahres verloren gegen die Nordländer mit 38:39 sechs Sekunden vor Ablauf der Verlängerung.