Schweizer Degenfechterinnen in den Achtelfinals gescheitert

Das Schweizer Frauendegen-Team mit Laura Stähli (links) scheiterte an den EM in Düsseldorf bereits in den Achtelfinals © KEYSTONE/EPA/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Die Schweizer Degen-Spezialistinnen scheitern an den Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf bereits im ersten Gefecht in den Achtelfinals und klassieren sich am Ende im 11. Rang.