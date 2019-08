Schweizer Dressur-Team nicht in Tokio 2020

Birgit Wientzek Pläge und Robinvale zeigten die beste Leistung des Schweizer Quartetts. (Archivaufnahme) © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Die Schweizer Dressur-Equipe verpasst an den EM in Rotterdam mit einem 11. Rang die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. In der Endabrechnung fehlen 4,518 Prozentpunkte.208,588 Zähler reichten nicht, um das hochgesteckte Ziel zu erreichen.