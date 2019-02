Schweizer Duos im Team-Sprint nicht überzeugend

Nadine Fähndrich im Stadion von Lahti. © KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT

Den Olympia-Vierten Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich missglückt die Hauptprobe für den WM-Team-Sprint in zwei Wochen in Seefeld. Das Duo musste in Lahti beim Rennen in der klassischen Technik mit dem 10. Rang vorliebnehmen.