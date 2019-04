Konnte die Schweizer Niederlage nicht verhindern: Timea Bacsinszky © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

Das Schweizer Fed-Cup-Team verpasst den direkten Wiederaufstieg in die Weltgruppe I. Im Playoff in San Antonio, Texas, verlieren die Schweizerinnen 1:3 gegen die USA.Nach Viktorija Golubic (gegen Sloane Stephens) verlor am Sonntag auch Timea Bacsinszky (WTA 111) ihr Einzel.