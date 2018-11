Schweizer Finanzchefs etwas pessimistischer

Schweizer Top-Manager erwarten eine Rückkehr zu normalen Wachstumsraten. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Schweizer Finanzchefs blicken laut einer Umfrage nicht mehr so optimistisch in die Zukunft wie in den vergangenen Jahren. Drohende internationale Spannungen und die schleichende Angst vor einer Aufwertung des Schweizer Frankens sind die Hauptgründe.