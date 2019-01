Am Canadian Open im Final: die Skips Silvana Tirinzoni (links) und Rachel Homan © KEYSTONE/EPA/JAVIER ETXEZARRETA

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni stehen am Canadian Open in der Provinz Saskatchewan, dem am besten besetzten Turnier der Saison, im Final.Die Aarauerinnen trafen in der Nacht auf Montag auf die Kanadierinnen um Skip Rachel Homan, das Weltmeister-Team von 2017.