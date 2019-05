Schweizer Hockeynati fehlen 0,4 Sekunden für WM-Halbfinal

Kampf auf Biegen und Brechen: Erst in der Verlängerung verloren Nino Niederreiter und die Schweizer den WM-Viertelfinal gegen die favorisierten Kanadier © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Was für ein Drama für die Schweizer Hockeynati! An der WM in der Slowakei verlieren die Schweizer ihren Viertelfinal gegen Kanada 2:3 nach Verlängerung.