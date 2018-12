EDA nimmt Verhaftung in Marrakesch sehr ernst

Trauerort in Kopenhagen für Louisa and Maren aus Dänemark und Norwegen, die in Marokko höchst wahrscheinlich Opfer eines Terroraktes geworden sind. © KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX/THOMAS SJOERUP

Die mögliche Verstrickung eines in Marokko lebenden Schweizers in die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beschäftigt das Aussendepartement (EDA) in Bern. Die Schweiz nehme den Fall «sehr ernst», heisst es in der Reaktion auf dessen Festnahme am Samstag in Marrakesch.