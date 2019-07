Ostschweizer Jobwunder geht weiter

Der IT-Bereich legt in der Ostschweiz am stärksten zu. © Keystone (Symbolbild)

Der Stellenmarkt legt kräftig zu, in der Ostschweiz ganz besonders. Am stärksten zugelegt haben hier die Stellen im Informatikbereich, aber auch im Bildungsbereich und in der Gesundheitsbranche sind Stellen frei. Am Horizont gibt es jedoch Anzeichen eines Abschwungs.