Schweizer Junioren verlieren Halbfinal deutlich

Der Schweizer Torhüter Luca Hollenstein (rechts) erlebte einen Abend zum Vergessen und wurde bereits in der 8. Minute durch Akira Schmid ersetzt © KEYSTONE/AP The Canadian Press/DARRYL DYCK

Die Schweizer Junioren verpassen in Vancouver deutlich den erstmaligen Final-Einzug an einer U20-Weltmeisterschaft. Das Team von Trainer Christian Wohlwend unterliegt im Halbfinal Finnland 1:6.«Ich glaube, wir gewinnen. Wir sind so etwas von zuversichtlich», hatte Wohlwend vor der Partie gesagt.