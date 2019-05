Schweizer können gegen Norwegen viel klarmachen

Patrick Fischer: "Wir sind fit! Wir sind parat!" © KEYSTONE/URS FLUEELER

Startet das Nationalteam in Bratislava wie 2010 in Mannheim (4 Spiele, 12 Punkte) und 2013 in Stockholm (4/11) mit vier Siegen in eine WM? Die Chance dazu bietet sich am Mittwoch gegen Norwegen.