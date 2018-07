CH-Männerstaffel zeigt mässigen Auftritt

Blieb am Diamond-League-Meeting in London mit der Schweizer 4x100-m-Staffel unter den Erwartungen: Pascal Mancini (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nach dem Verzicht von Alex Wilson tritt die Schweizer 4×100-m-Staffel beim Diamond-League-Meeting in London nicht in Bestformation an. Dies kann nicht als Ausrede für eine mässige Leistung herhalten.