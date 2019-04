Schweizer Mixed-Curler mit schwerem Erbe

Teams aus 48 Nationen: Curling-Hochbetrieb auch an der Mixed-WM © KEYSTONE/AP The Canadian Press/PAUL CHIASSON

Daniela Rupp und Kevin Wunderlin vom CC Zug vertreten das Schweizer Curling an der am Samstag beginnenden Mixed-Doppel-Weltmeisterschaft in Stavanger.Rupp/Wunderlin sicherten sich die WM-Teilnahme mit dem Sieg an der Schweizer Meisterschaft von Mitte März in Aarau.