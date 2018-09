Schweizer Niederlage in England nicht zwingend

Denis Zakaria im Zweikampf mit Englands Torschützen Marcus Rashford © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die Schweizer Nationalmannschaft bleibt in England sieglos. In einem weitgehend unspektakulären Test in Leicester unterliegt die Schweiz dem nahezu neu formierten WM-Halbfinalisten 0:1.