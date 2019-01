Schweizer Perspektiv-Team mit 13 Neulingen

Patrick Fischer testet 13 Neulinge gegen Deutschland © KEYSTONE/URS FLUEELER

Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer setzt in seinem Aufgebot eines Teams von Perspektiv-Spielern auf nicht weniger als 13 Neulinge. Das Schweizer «Perspektiv-Team» bestreitet am 5. und 6. Februar in Memmingen und Bietigheim zwei Auswärtsspiele gegen Deutschland.