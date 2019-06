Stadien werden mit Übertorkameras ausgerüstet

Bilder von Übertorkameras sollen in der National League künftig die Schiedsrichter bei strittigen Torszenen unterstützen © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

An der Ligaversammlung in Saillon im Kanton Wallis beschliesst die Klubvertreter der National League und Swiss League die Einführung von Übertorkameras in den Stadien der höchsten Schweizer Liga.